De Siervo: «Mundialito negli Usa? Ecco il perché e il come»

L’Inter si appresta ad affrontare il Sassuolo in Serie A domenica alle 18. Un impegno cruciale per ripartire in campionato e tornare a correre. Intanto però, ai vertici della Lega, si pensa già al prossimo anno e alla prossima stagione.

MUNDIALITO – E’ dei giorni scorsi l’idea di sostenere un torneo negli Usa durante la Coppa del Mondo in Qatar a fine anno. Questo, come avevano spiegato i vertici della Serie A, avrebbe un doppio fine, sia per gli sponsor sia per mantenere alto il livello dei calciatori. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, racconta così a Reuters. «Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali». Calcio e Finanza poi ipotizza quando potrebbe cominciare il torneo e anche dove. Secondo CF, a una settimana dall’inizio di Qatar 2022, potrebbe partire il Mundialito a Orlando. Le fasi sarebbero: gironi, quarti di finale, semifinale e finale. Non solo. Come spiegato da Andrea Butti, capo delle competizione della Serie A sempre a Reuters, i giocatori a disposizione sarebbero 57b0 visti gli 85 impegnati in Qatar.