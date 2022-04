Inter, col Bologna gli attaccanti steccano: problema pesante per Inzaghi

Bologna-Inter ha visto di nuovo i nerazzurri con un problema in attacco. Nessuno tra Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e Correa ha saputo trovare uno spunto.

ATTACCANTI IMPUTATI – L’Inter col Bologna è tornata nella sua versione sprecona. 26 tiri prodotti, un solo gol. Tra l’altro su un’invenzione estemporanea di Perisic. Diventa doveroso quindi ancora una volta mettere sul banco degli imputati gli attaccanti di Inzaghi. Che nemmeno questa volta hanno trovato quel guizzo necessario per cambiare l’inerzia della gara.

CONTRIBUTO MINIMO – L’Inter segna subito, dopo 3 minuti. E subisce il pareggio al minuto 28. Il tempo per cambiare il risultato, in positivo, c’era eccome. Ma ancora una volta dalle punte non è arrivato il tocco decisivo. Ci concentriamo su di loro perché è il loro lavoro specifico creare occasioni, gol e giocate. Ma per risolvere le partite servirebbe in primo luogo tirare tirare. La squadra in generale lo ha fatto. Ma dietro al migliore per conclusioni (Lautaro con 6) troviamo Dimarco e D’Ambrosio con 4 e 5. Correa ne ha 2, Sanchez e Dzeko 1 a testa. Non una produzione indimenticabile. Soprattutto totalmente inefficace. Con la specifica per il Toro che va bene tirare, ma serve anche frlo bene. Anzi, sarebbe proprio quello il plus specifico di un attaccante. Se tiri tanto e non segni è un’aggravante non una scusa.

PROBLEMA DI REPARTO – Ancora una volta in un momento di difficoltà Inzaghi non ha avuto aiuto dai suoi attaccanti. Gli uomini che per ruolo ma anche stipendio e in certi casi status dovrebbero essere i primi a fare un passo avanti in determinati momenti. Invece col Bologna non hanno determinato. Anzi, sono andati in calando col passare dei minuti. Dzeko, Correa, Sanchez e Lautaro Martinez sono stati inghiottiti dalle linee basse del Bologna. Non riuscendo a fare nulla, nemmeno in termini di gioco. Una prova negativa, quando c’era bisogno di loro. Purtroppo una conferma, visto che non è la prima volta.