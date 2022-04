Juventus, in due provano il recupero con l’Inter: la situazione infortunati – TS

Juventus sempre più in emergenza a centrocampo e sulle corsie esterne, Massimiliano Allegri farà le sue scelte in vista di Venezia ma con un occhio di riguardo al derby di Coppa Italia con l’Inter. Secondo quanto riportato da TuttoSport, almeno in due lavorano per recuperare in vista della finale.

PROVE DI RECUPERO – La Juventus prepara la partita in casa con il Venezia ma interesse in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter. Emergenza a centrocampo e sulle corsie esterne, dove l’ultimo a farsi male è Mattia De Sciglio, che a prescindere contro l’Inter non ci sarà a causa della squalifica. Altro giocatore infortunato è Juan Cuadrado, bloccato da un problema all’adduttore, punta a recuperare proprio per la finale di Coppa Italia. Proseguono il lavoro personalizzato Federico Chiesa e Manuel Locatelli, che insieme si allenano alla Continassa. L’attaccante, operato al ginocchio, punta a tornare da protagonista ormai per la prossima stagione, mentre il centrocampista sta facendo una rincorsa contro il tempo per rimettersi in pista per la fine del campionato. Chi sta cercando di recuperare in tempo per la finale contro l’Inter è anche Weston McKennie, che ha ripreso a correre alla Continassa. Per Kaio Jorge, invece, se ne riparlerà la prossima stagione.

Fonte: TuttoSport – Fabio Riva

