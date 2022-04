Da Bologna a Bologna, Correa ha la possibilità di chiudere il suo cerchio

Correa in Inter-Bologna ha iniziato il suo calvario di problemi fisici. In Bologna-Inter ha la possibilità di chiudere il cerchio e voltare pagina.

NUOVA OCCASIONE – Bologna-Inter promette di essere la partita di Joaquin Correa. L’argentino dopo tre partite consecutive da titolare è partito dalla panchina contro la Roma, entrando negli ultimi minuti. Il che fa pensare che contro i rossoblù sarà lui in campo dal primo minuto. Un fatto non così banale, perché diventa una coincidenza. All’andata infatti il numero 19 per la prima volta è stato scelto da Inzaghi tra i suoi titolari. Ma le cose non andarono proprio come previsto.

INIZIO DEI PROBLEMI – Un esperimento quello del Tucu titolare, il primo, durato ben poco. Correa infatti dopo appena 29 minuti lasciò il campo per una botta all’anca, subita in una caduta dopo un contrasto con De Silvestri. Iniziando il suo calvario. Un mese per riprendersi, il primo stop di una stagione decisamente travagliata. Ricominciare da Bologna-Inter quindi rappresenta la chiusura di un cerchio per il giocatore.

RICOMINCIARE – Inter-Bologna doveva essere l’inizio del percorso di Correa in nerazzurro, dopo quella folgorante doppietta al’esordio. Invece ha rappresentato sì l’inizio, ma di un percorso negativo, fatto di assenze troppo lunghe e pochi lampi. In Bologna-Inter il Tucu può scrivere un nuovo inizio. Chiudere quel paragrafo, girare pagina. E ricominciare.