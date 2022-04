Inzaghi, sostituzioni discutibili e tanta confusione: Barella fuori ‘sbraitando’ – TS

Inzaghi costretto a modificare in corso d’opera una partita che era già in controllo dell’Inter, ma tutto ciò ha creato solo tanta confusione tra i giocatori in campo e soprattutto l’attacco. Anche Nicolò Barella, ammonito e sostituito nel secondo tempo, secondo quanto riportato da TuttoSport è uscito dal campo “sbraitando”.

TANTA CONFUSIONE – Bologna-Inter, a cambiare la partita secondo il quotidiano di Torino non è stato il gol del pareggio di Arnautovic ma la compattezza dei centrocampisti del Bologna che nella ripresa hanno messo in mostra una prestazione come quella già vista contro il Milan: Medel è diventato un muro, così come il suo compagno di reparto Theate. Simone Inzaghi le ha provate tutte, passando pure a 3-4-3 dopo i cambi che, oltre ad aumentare la confusione, ha procuratore la grande arrabbiatura di Nicolò Barella, uscito dal campo sbraitando.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

