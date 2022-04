Dzeko ha una leadership da dimostrare coi gol, già da Bologna-Inter

Nelle ultime partite della stagione Inzaghi ha bisogno di un contributo anche in termini di gol da Edin Dzeko. Il bosniaco deve dimostrare la sua leadership, magari già da Bologna-Inter.

LEADER OFFENSIVO – Dzeko è uno dei leader dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico lo ha messo al centro del suo gioco e ne ha fatto il riferimento assoltuo. Anche troppo potremmo dire, sia per minutaggio generale che soprattutto nel periodo più difficile. Il numero nove non si è mai tirato indietro, dando tutto quello che ha soprattutto in termini di sacrificio, corsa e gestione della palla. Ma i gol per un attaccante non sono un dettaglio. E da Dzeko serve un passo in più.

NUMERI DA MIGLIORARE – I numeri del bosniaco in stagione sono buoni. Ha trovato continuità di rendimento e anche reti pesanti. Nei big match e nei gironi di Champions League. Però nel 2022 il bilancio non è singolarmente in attivo. In totale parliamo di 6 reti in 20 partite. Di cui 2 con la Salernitana a risultato ormai acquisito. Nelle ultime partite serve un guizzo in più da un leader.

GOL CERCASI – Nel finale di stagione a Inzaghi serve un Dzeko da non giustificare con la prestazione, la corsa o la gestione della palla. Il numero nove deve dare un contributo anche in termini di gol. Il suo ruolo lo richiede. In questa stagione lo ha fatto, ma negli ultimi mesi è mancato, con diversi errori anche clamorosi. Arrivati alla fine, con due titoli in palio, servono le giocate decisive. E serve che a farle sia quello che è stato incoronato leader dell’attacco.