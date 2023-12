Inter in Champions League: chi evitare e chi ‘preferire’ agli ottavi di finale

Inter alle prese con un sorteggio non molto agevole in Champions League ma l’importante è aver ottenuto l’accesso agli Ottavi di Finale. La preoccupazione nel pescare la squadra di Inzaghi sarà soprattutto degli altri. E ci sono sette combinazioni, dalla peggiore alla migliore

PROSSIMO AVVERSARIO – L’Obiettivo stagionale con la O maiuscola è un altro ma nel frattempo l’Inter inizia a sfogliare la lista dei potenziali avversari agli Ottavi di Finale di Champions League in attesa del sorteggio. Sei possibili destinazioni in tre Paesi diversi. Si parte dalla Spagna: Barcellona o la Capitale sia per l’Atletico Madrid sia per il Real Madrid, che è la spagnola da evitare. Poi c’è l’Inghilterra: Londra per l’Arsenal o Manchester per il Manchester City, che è l’ultima squadra da voler affrontare in questo turno. Infine la Germania: Dortmund per il Borussia Dortmund e Monaco di Baviera per il Bayern Monaco, che è la tedesca più temibile. Ne esce fuori un quadro ben definito per l’Inter di Simone Inzaghi, che probabilmente ha già in mente una “classifica” dall’avversario più difficile da affrontare a quello meno difficile. Un elenco che, senza troppe sorprese, alla fine potrebbe essere scontato. Di seguito la classifica delle opzioni.



Champions League: le sette combinazioni possibili per l’Inter di Inzaghi agli ottavi

Manchester City di(Inghilterra).Real Madrid di(Spagna).Bayern Monaco di(Germania).Barcellona di(Spagna).Atletico Madrid di(Spagna).Arsenal di(Inghilterra).Borussia Dortmund di(Germania).

Da evitare il Manchester City assolutamente e il Real Madrid ma anche il Bayern Monaco possibilmente. Da “preferire” il Borussia Dortmund magari o l’Arsenal oppure l’Atletico Madrid eventualmente. Il Barcellona può rappresentare il giusto compromesso tra l’evitare e il preferire?