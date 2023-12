Inter Primavera, futuro in Europa assicurato! Le possibili avversarie

L’Inter Primavera ha vinto la sua ultima partita nel gruppo D di UEFA Youth League guadagnando il pass per il turno successivo della competizione. Queste sono le possibili avversarie.

CHE VITTORIA! – La vittoria per 1-0 contro la Real Sociedad e il successo del Salisburgo con il Benfica per 4-2 del primo pomeriggio hanno permesso ai nerazzurri di raggiungere gli spareggi di UEFA Youth League. C’è ancora vita per la squadra di Cristian Chivu, che ha raggiunto il massimo risultato contro squadre sicuramente superiori come quella austriaca. L’Inter Primavera ha guadagnato sette punti in sei partite, vincendo però una sola volta proprio nell’ultima giornata al Konami Youth Development Centre. Prima del 12 dicembre l’Under 19 ha pareggiato quattro volte perdendone una rocambolesca con il Salisburgo per 3-2. Il percorso in Europa vale anche in modo fortunoso almeno un altro turno da protagonisti, da dentro o fuori. Amadou Sarr è stato l’uomo decisivo con i due gol nella competizione e il rigore segnato agli spagnoli. Le possibili avversarie agli spareggi sono già chiare, una è assolutamente da evitare ed è l’ultima vincitrice della Youth League. I sorteggi ci saranno martedì 19 dicembre, servirà un po’ più di fortuna rispetto ai gironi.

POSSIBILI AVVERSARIE: Az Alkmaar, Basilea, Mainz, Midtjylland, Nantes, Olympiacos, Partizan, Zilina.