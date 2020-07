Inter-Brescia 6-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Brescia è stata una partita dall’esito tennistico, viste le sei reti rifilati dai nerazzurri all’ultima in classifica. La goleada di ieri certifica la squadra di Conte come cooperativa del gol: incredibili le statistiche riguardanti i marcatori differenti.

CINQUE – I mesi dalla precedente volta in cui la porta era rimasta inviolata in questa Serie A. L’unica altra circostanza nel 2020 risaliva al 2 febbraio contro l’Udinese, 0-2 con Daniele Padelli fra i pali.

SEI – I marcatori diversi in Inter-Brescia. Ai nerazzurri non capitava, in una stessa partita, dal 22 novembre 2003: altro 6-0 al Meazza, ma contro la Reggina. In gol nella circostanza Fabio Cannavaro, Obafemi Martins, Andy van der Meyde, Francisco Farinos, Julio Ricardo Cruz e Christian Vieri.

UNDICI – I giocatori diversi dell’Inter andati a segno in questa settimana. Prima dei sei al Brescia c’erano stati i difensori Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni col Parma, più Romelu Lukaku, Cristiano Biraghi e Borja Valero col Sassuolo. Praticamente una squadra intera (e con tre gol dai subentrati).

SEDICI – Gli anni passati dalla precedente vittoria in un Inter-Brescia. Complice la Serie B per gli ospiti un successo casalingo non arrivava dal 19 dicembre 2004, gol di Sinisa Mihajlovic. Poi c’era stato solo un 1-1 del 6 novembre 2010.

QUARANTATRÉ – Gli anni dopo cui l’Inter è tornata a giocare una partita ufficiale nel mese di luglio. Non accadeva dal 3 luglio 1977, quando perse la finale di Coppa Italia in un derby contro il Milan (2-0).