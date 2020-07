Capuano: “Conte? Inter ingiudicabile per lo scudetto! Se fosse al Milan…”

Capuano – giornalista di “Panorama” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, prova a difendere Conte dalle critiche che piovono, soprattutto dopo l’ultimo sfogo post-partita. Il paragone dell’Inter con la Juventus non può reggere, ma nemmeno quello con il Milan

OBIETTIVI DIVERSI – Nel mirino mediatico c’è finito Antonio Conte, anche se Giovanni Capuano invita a non esagerare: «C’è differenza tra dover vincere un trofeo per definire straordinaria la stagione oppure definirla fallimentare senza. Non è vero che l’Inter partiva per vincere lo scudetto. Entrare in zona Champions League non è un obiettivo, perché deve spingersi oltre il quarto posto scontato. E ci sta provando. Ma l’Inter non partiva per colmare tutti i 21 punti dalla Juventus in un’estate. Inter-Sassuolo è una grave colpa di Conte, che ha presentato una squadra che non è nemmeno entrata in campo. E se ne deve assumere le responsabilità! La stagione dell’Inter non può essere giudicata dalla vittoria dello scudetto, poi vediamo cosa succederà in Europa League. Stefano Pioli? Nemmeno Conte vincerebbe lo scudetto con la rosa del Milan…». Questo il pensiero di Capuano su Conte, sicuramente meno critico di molti suoi colleghi, in particolare Alfredo Pedullà (vedi dichiarazioni) con cui discute in trasmissione.