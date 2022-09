Inter, ben venga la concorrenza! 2 rispondono e danno ragione a Inzaghi

L’Inter ha vinto con il Torino non senza un po’ di sofferenza ripagata nel finale da un bellissimo gol di Brozovic, senza dimenticare le prodezze di Handanovic. Inzaghi si affida nuovamente ai suoi fedelissimi dopo le esclusioni contro il Bayern Monaco e la risposta dà ragione al tecnico

CONCORRENZA – L’Inter ha battuto il Torino a San Siro portando a casa 3 punti pesanti dopo le sconfitte con Milan e Bayern Monaco. Partita come al solito non semplice contro i granata, caratterizzata dalle prodezze di Samir Handanovic e dal lampo di classe di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con il primo in versione assist-man per l’amico e compagno croato. Simone Inzaghi torna sui suoi passi dopo le celebri esclusioni in Champions League schierando nuovamente tra i pali lo sloveno, Stefan de Vrij in difesa e Barella in mezzo. Tutti hanno fatto meglio, restituendo dunque a Inzaghi un segnale: ben venga la concorrenza (purché sia sana, si intende).

RISPOSTE – Particolarmente significativa la risposta di Handanovic che è stato il migliore in campo: reattivo, attento e preciso. Barella ha alternato cose buone a cose meno buone (vedi focus), ma l’assist per il gol partita non può essere considerato un dettaglio insignificante. Inzaghi fa bene a tenere tutti sulla corda, in una grande squadra come l’Inter la concorrenza deve essere all’ordine del giorno. Contro il Viktoria Plzen potrebbe cambiare ancora qualcosa, ma è fondamentale che la risposta sia la stessa.