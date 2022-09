Barella a ‘corrente alternata’ in Inter-Torino: serve più continuità

Nicolò Barella ha disputato un match dai due volti in Inter-Torino. Il centrocampista, decisivo con l’assist per Brozovic nel finale, non aveva brillato nel corso del match

CONTINUITA’ – Nicolò Barella ha disputato un match dai due volti in Inter-Torino. Nel primo tempo, l’ex Cagliari, non è riuscito a dare il suo solito contributo di corsa e qualità: il centrocampista è apparso spesso fuori dal gioco, ed incapace di dialogare con i compagni, con Vojvoda e Vlasic ad imperversare nelle zone presidiate dal numero 23 nerazzurro. La scossa è arrivata solo negli ultimi 15′ di partita: Barella è entrato in partita, cominciando a recuperare palloni e a dare qualità alla manovra. Sua, inoltre, l’invenzione che porta al gol decisivo di Brozovic, con un preciso pallone a scavalcare la difesa. L’Inter, in questo momento di difficoltà generale, ha bisogno di risposte dai suoi big: Barella è chiamato a dare di più.