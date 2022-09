VIDEO – Lecce-Inter Primavera 2-0: gol e highlights della partita. Altro KO per Chivu

Lecce-Inter Primavera si chiude con un’altra delusione nerazzurra in questo avvio di stagione. La partita della 5ª giornata del campionato di categoria termina 2-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Terzo KO stagionale in sei partite per la squadra di Cristian Chivu, ancora ferma a 2 punti in classifica. Di seguito il video con gli highlights e i gol di Lecce-Inter in Primavera 1

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]