Lecce-Inter Primavera (2-0): il tabellino della 5ª giornata Primavera 1

Lecce-Inter Primavera termina 2-2 (vedi report). La partita valida per la 5ª giornata del Campionato Primavera 1, giocata presso il Centro Sportivo “Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE), porta in dote zero punti alla squadra di Chivu. La terza sconfitta stagionale fa più rumore delle precedenti. Di seguito il tabellino di Lecce-Inter Primavera

Lecce-Inter Primavera – Tabellino

2 LECCE – INTER 0

Marcatori: Rig. Berisha (L) al 60′ e Corfitzen (L) al 78′.

LECCE U19 (4-3-3): 1 Borbei; 14 Munoz, 5 Pascalau, 6 Hasic, 13 Dorgu; 15 Samek, 8 Vulturar ©, 10 M. Berisha; 7 Salomaa (2 Russo dal 92′), 9 Burnete, 20 Mommo (26 Corfitzen dal 56′).

A disposizione: 22 Moccia, 23 Leone; 3 Abdellaoui, 11 Carrozzo, 18 Gueddar, 24 Daka, 29 Minerva, 42 Borgo, 44 Perricci, 90 Milli.

Allenatore: Federico Coppitelli

INTER U19 (4-3-1-2): 21 Calligaris; 2 Zanotti (27 Dervishi © dall’86’), 6 Guercio, 3 Fontanarosa (33 Pelamatti dall’86’), 13 Stabile; 7 Martini (11 Iliev dal 64′), 24 Andersen, 14 Kamate (4 Aleksandar Stankovic dall’80’); 30 Owusu; 18 Sarr (23 Pio Esposito dal 64′), 22 Curatolo.

A disposizione: 1 Botis, 32 Basti; 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 28 Stante.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore (SA). Assistenti: Amedeo Fine della sezione di Battipaglia (SA) e Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattamaggiore (NA).

NOTE – Ammoniti: Samek (L) al 21′ e Zanotti (I) al 48′. Recupero: 2′ (PT) e 6′ (ST).

