Caressa: «Handanovic, risposta da uomo tutto d’un pezzo! Barella…»

Handanovic è stato il migliore in campo nella sfida vinta dall’Inter a San Siro con il Torino. Caressa promuove non solo la prestazione del portiere e capitano nerazzurro ma anche la risposta dal punto di vista umano. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Goleador, trasmissione in onda su Sky Sport

RISPOSTA – Samir Handanovic è stato certamente il migliore in campo in Inter-Torino. Le sue parate hanno tenuto a galla i nerazzurri fino al gol liberatorio e decisivo di Marcelo Brozovic. Fabio Caressa promuove la risposta dello sloveno dopo l’esclusione in Champions League: «Handanovic veniva da un’esclusione, un evento che poteva segnare e invece è suonato un po’ come un campanello di allarme da parte di Inzaghi per i calciatori esclusi. Li ha rischierati e hanno fatto tutti meglio. Barella, ma soprattutto Handanovic e secondo e per avere una risposta del genere in una partita complicata bisogna essere non solo degli ottimi giocatori ma degli uomini tutti d’un pezzo. Significa aver trovato delle risposte nell’arco della propria carriera e l’ho apprezzato tantissimo».