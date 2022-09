Karchouni: «Grande emozione il gol ma sono felice anche per la mia Inter»

Karchouni è l’autrice del terzo gol dell’Inter Women, che riporta sul risultato di pareggio le nerazzurre contro la Juventus. La centrocampista francese risponde alle domande di Inter TV al termine di Juventus-Inter Women.

FELICITÀ DOPPIA – Ghoutia Karchouni riaccende la luce nei minuti di recupero di Juventus-Inter Women (vedi tabellino). E regala alla squadra nerazzurra il gol del 3-3 finale. Intervenendo ai microfoni di Inter TV, la centrocampista dell’Inter Women dichiara: «È una grande emozione aver segnato il gol. Sono molto, molto felice! Non solo per il mio gol ma anche per la mia squadra. Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo corso tantissim. E sono contenta per questo 3-3, perché è un ottimo risultato per noi». Queste le parole della numero 5 nerazzurra Karchouni.