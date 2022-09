Juventus-Inter Women (3-3): il tabellino della 2ª giornata di Serie A Femminile

Juventus-Inter Women termina 3-3 (vedi report). La partita valida per la 2ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Juventus Training Centre di Vinovo (TO), porta un prezioso punto alla squadra di Rita Guarino. Di seguito il tabellino di Juventus-Inter Women in Serie A Femminile.

Juventus-Inter Women – Tabellino

3 JUVENTUS – INTER 3

Marcatrici: Cantore (J) al 13′, Beerensteyn (J) al 35′, Chawinga (I) al 46′, Chawinga (I) al 61′, Girelli (J) al 90′ e Karchouni (I) al 90+3′.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): 16 Peyraud-Magnin; 5 Nilden (33 Duljan dal 76′), 8 Rosucci ©, 32 Sembrant, 13 Boattin; 21 Caruso, 77 Gunnarsdottir (7 Cernoia dal 70′), 15 Grosso (19 Zamanian dall’84’); 9 Cantore (22 Bonfantini dal 70′), 10 Girelli, 18 Beerensteyn (12 Skovsen dall’84’).

A disposizione: 1 Aprile; 23 Salvai, 24 Arcangeli, 38 Forcinella.

Coach: Joe Montemurro

INTER WOMEN (4-3-3): 22 Durante; 2 Sonstevold, 3 Van der Gragt (19 Alborghetti © dal 46′), 29 Kristjansdottir, 13 Merlo (14 Robustellini dal 77′); 18 Pandini (6 Santi dal 46′), 5 Karchouni, 34 Mihashi; 10 Bonetti (9 Polli dal 62′), 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya (7 Marinelli dall’82’).

A disposizione: 12 Piazza; 8 Brustia, 17 Fordos, 37 Colonna.

Coach: Rita Guarino

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Marco Toce della sezione di Firenze e Simone Piazzini della sezione di Prato (FI). Quarto ufficiale: Francesco Ennio Gallo della sezione di Bologna.

NOTE – Ammonite: Alborghetti (I) al 47′, Nilden (J) al 67′ e Robustellini (I) all’80’. Espulsa: Sembrant (J) all’83’. Recupero: 3′ (PT) e 7′ (ST).