Beto: «Oggi festeggiamo, ma dalla prossima settimana testa all’Inter»

Beto, protagonista della vittoria dell’Udinese sul campo del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del match. I friulani sono i prossimi avversari dell’Inter

CONCENTRATI – Queste le parole di Beto: «Siamo tutti contenti, ma dobbiamo avere testa. Oggi festeggiamo, la prossima settimana dobbiamo dimenticare le quattro vittorie consecutive e pensare solo all’Inter. Udinese seconda? Per tutti una sorpresa, per noi no. Lavoriamo bene, dall’anno scorso che dico che la nostra squadra è forte. Noi continuiamo a lavorare duramente nel corso della settimana».