Beto cauto: «Dove può andare l’Udinese? Ora a riposare! Contro l’Inter…»

Beto ha parlato al termine di Sassuolo-Udinese, partita vinta dai bianconeri di Sottil 1-3 (vedi report). L’attaccante portoghese, autore di una doppietta, spiega cosa farà adesso la squadra friulana in attesa della sfida con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

PROSSIMO OBIETTIVO – Beto è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria dell’Udinese in casa del Sassuolo con i bianconeri attualmente quarti in classifica a +1 dall’Inter. L’attaccante portoghese parla proprio della prossima sfida casalinga con la squadra di Simone Inzaghi: «Dove può arrivare questa Udinese? Adesso andiamo a Udine a riposare, lavoriamo di partita in partita. Anche la prossima (con l’Inter, ndr) sarà una partita difficilissima a casa nostra davanti ai nostri tifosi, faremo un buon lavoro in settimana per vincere ancora».