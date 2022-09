L’Udinese ribalta il Sassuolo nel finale ed è seconda! Beto decisivo

L’Udinese ribalta il Sassuolo nel finale. È 1-3 al Mapei Stadium, con i neroverdi in 10 per più di 45′ minuti. Protagonista Beto

VOLA – Continua la marcia dell’Udinese, che ribalta il Sassuolo nel finale di partita. I padroni di casa trovano il vantaggio nel primo tempo con Frattesi: il centrocampista, al 33′, sfrutta l’assist di Laurienté e con un bel diagonale batte Silvestri. Al 44′ l’episodio che cambia l’inerzia della partita: Tressoldi stende Success lanciato a rete. Rosso per il difensore e Sassuolo in 10. Nella ripresa forcing feroce degli ospiti che trovano il pari al 75′ con Beto abile a sfruttare un cross di Pereyra dalla sinistra. Al 91′ arriva il vantaggio degli ospiti con Samardzic che batte Consigli con un preciso tiro da fuori. L’1-3 finale lo sigla Beto che lanciato da Lovric trafigge Consigli. La squadra di Sottil sale al secondo posto in classifica.