La prodezza di Sensi non basta! Monza e Lecce si dividono la posta

Lecce e Monza si dividono la posta. Al Via del Mare finisce 1-1. Non basta ai lombardi la prodezza di Stefano Sensi nel primo tempo (vedi articolo)

PARI – Si dividono la posta Lecce e Monza: al Via del Mare infatti la partita termina per 1-1, con i gol che arrivano a cavallo fra primo e secondo tempo. A sbloccare il match, al 35′ della prima frazione, è Stefano Sensi a battere Falcone con una punizione magistrale col destro a scavalcare la barriera. Il pareggio arriva ad inizio ripresa con Gonzales che, appena entrato, sfrutta benissimo un assist dalla sinistra di Ceesay. Primo punto per la squadra di Berlusconi in Serie A.