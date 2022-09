Juventus-Inter Women 3-3 in rimonta: bis di Chawinga ma è decisiva Karchouni al 93′

Juventus-Inter Women termina 3-3. La 2ª giornata del Campionato di Serie A femminile allo Juventus Training Centre di Vinovo (TO) si conclude con un meritato pareggio. Decisiva la doppietta di una grande Chawinga e la freddezza di Karchouni nei minuti di recupero. La squadra di Guarino porta a casa un importante punto contro una buonissima Juventus. Di seguito il report del secondo tempo di Juventus-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo in Juventus-Inter Women (vedi report), la ripresa si apre con due sostituzioni nell’Inter Women. La squadra di Rita Guarino può ripartire, così, subito forte. Già al 46′ arriva il gol di Tabitha Chawinga, che accorcia la distanze e porta le nerazzurre sul 2-1. La Juventus si rende pericolosa al 56′ con un cross in area di Sofia Cantore. Trova la palla Arianna Caruso che la colpisce di testa ma la conclusione risulta alta. Al 61′ arriva la doppietta di un’impeccabile Chawinga, che porta al meritato pareggio l’Inter con una potente conclusione. Cristiana Girelli prova a riportare la Juventus in vantaggio con un tiro al 65′ ma la palla viene deviata dalla difesa nerazzurra e finisce fuori. Sempre l’attaccante bianconera colpisce di testa un pallone al 77′ che finisce sulla traversa. All’83’ Elisa Polli, lanciata in porta, viene messa giù con un fallo da Linda Sembrant, che viene espulsa e lascia la squadra di Joe Montemurro in inferiorità numerica. Nonostante questo, all’89’ le bianconere trovano di nuovo il vantaggio con il gol della Girelli, che si trova davanti una difesa dell’Inter impreparata. Quando la partita sembrava ormai chiusa, nei minuti di recupero Ghoutia Karchouni sfrutta una palla ribattuta dalla difesa avversaria e segna il gol che riporta l’Inter sul risultato di parità. Ed è l’ultima rete della partita. Juventus-Inter Women termina 3-3 dopo sette minuti di recupero: l’Inter Women di Guarino lotta contro la Juventus, campione della scorsa stagione, e porta meritatamente a casa un preziosissimo punto in Serie A Femminile.