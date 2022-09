Inter, vietato fermarsi! Cosa aspettarsi con il Viktoria Plzen? Una curiosità

L’Inter non ha assolutamente tempo di fermarsi dopo la vittoria con il Torino perché già martedì sarà di nuovo Champions League con l’inedita trasferta in Repubblica Ceca con il Viktoria Plzen. Dopo le novità europee di Inzaghi con il Bayern Monaco, la domanda sorge spontanea: c’è da aspettarsi qualche cambiamento?

VIETATO FERMARSI – L’Inter di Simone Inzaghi respira dopo i 3 punti con il Torino ma non ci si può fermare. Già martedì infatti i nerazzurri voleranno in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita che, alla luce della sconfitta con il Bayern Monaco, diventa fondamentale per il cammino europeo della squadra nerazzurra. Non ci sarà Romelu Lukaku, tornato oggi ad Appiano Gentile (vedi articolo), mentre attualmente il resto del gruppo è a disposizione del tecnico.

CURIOSITÀ – Dopo le esclusioni con il Bayern Monaco che tanto hanno fatto discutere (vedi focus), viene spontaneo chiedersi se Inzaghi si affiderà ancora all’alternanza o al “suo” undici. La curiosità più grande riguarda ovviamente il portiere: sarà ancora una volta André Onana il numero uno di Coppa oppure Samir Handanovic verrà premiato dopo l’ottima prestazione con il Torino?

QUESITI – Anche Nicolò Barella è partito dalla panchina con i tedeschi, quindi è molto probabile che con il Viktoria Plzen ci sia. Possibile venga escluso Hakan Calhanoglu? Un altro a rischio potrebbe essere Denzel Dumfries, apparso piuttosto in difficoltà nelle ultime uscite. L’olandese con il Torino è sceso in campo dal 1′, vedremo martedì. Alessandro Bastoni quasi sicuramente tornerà titolare mentre in attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko non sembrano in dubbio. Tanti interrogativi che troveranno risposta nelle prossime ore.