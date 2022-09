Lukaku, seduta personalizzata: le sensazioni in vista di Udinese-Inter – CdS

Lukaku ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dopo i giorni trascorsi in Belgio di comune accordo con l’Inter (vedi articolo). Il belga non ha ancora certezze sul ritorno in campo. Secondo le ultime del corrieredellosport.it, una data più realista delle altre c’è già

TENTATIVI – Romelu Lukaku dopo i giorni trascorsi in Belgio per lavorare insieme al fisioterapista di fiducia, ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dove oggi ha svolto una seduta personalizzata in palestra. Mentre il resto del gruppo si sottoponeva ad una seduta di scarico dopo l’impegno con il Torino, il numero 90 dell’Inter testava le sue condizioni ma senza alcuna certezza sul rientro in campo.

UNA DATA REALISTICA – Nel mirino di Lukaku c’è Udinese-Inter, match in programma domenica alle ore 12.30 ma secondo il Corriere dello Sport è alquanto improbabile che possa farcela. È molto più realistico dunque che il rientro avvenga dopo la sosta, vale a dire l’1 ottobre contro la Roma per poi esserci anche con il Barcellona il 4.

Fonte: corrieredellosport.it