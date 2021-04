In Napoli-Inter difesa nerazzurra sotto esame: azzurri attacco top

Napoli-Inter vedrà scontrarsi due reparti di alto livello. La difesa nerazzurra vivrà un duro test contro l’attacco azzurro.

NUOVO TEST – La difesa dell’Inter ha totalmente cambiato registro negli ultimi mesi. Innalzando il suo rendimento e diventando la base delle vittorie. Un punto di forza assoluto e affidabile. Tanto da essere la miglior difesa della Serie A. Non per questo ci si può rilassare. Contro il Napoli Skriniar, de Vrij e Bastoni vivranno l’ennesimo esame della loro stagione.

NUMERI AL TOP – Il motivo è presto detto. Il Napoli è uno dei migliori attacchi del campionato. Precisamente il terzo dietro ad Atalanta e Inter, con 65 gol fatti. Ma c’è un extra. Gli azzurri sono al top in Serie A per tiri prodotti. In tutte le possibili categorie. Per tiri totali, in porta e fuori. In più la squadra conta 13 diversi marcatori. Il reparto offensivo ha elementi con caratteristiche diverse. E tutte le opzioni dell’attacco hanno realizzato almeno 4 gol.

ATTENZIONE MASSIMA – Gattuso quindi ha un gioco che produce molti tiri e varie scelte, tutte potenzialmente pericolose. La difesa dell’Inter dovrà affrontare un test. Serio. Non solo adattarsi alle opzioni offensive che presenteranno i titolari del Napoli. Ma pensare anche alle eventuali soluzioni dalla panchina. Un esame complesso, a 360°.