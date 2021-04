Marchetti: «Valutazione rose, sale l’Inter. I nerazzurri tra migliori e peggiori»

Luca Marchetti ha parlato della crescita o decrescita della valutazione delle rose delle squadre nel campionato di Serie A, tra cui anche dell’Inter di Antonio Conte

MILAN – Queste le parole all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.con” da parte di Luca Marchetti sulla crescita o decrescita della valutazione delle rose sottolineando dei dati riguardanti il Milan prima di passare all’Inter. “Nonostante le scadenze di contratto (Donnarumma e Calhanoglu) che chiaramente influiscono negativamente sul cartellino dei giocatori, la stagione straordinaria che sta facendo il Milan notevolmente superiore rispetto a quella della passata stagione (cammino in Europa compreso), ha fatto rinvigorire la forza rossonera. E poi se aggiungiamo il fatto che il Milan sia composto per lo più da giovani, rende questo dato ancora più “elastico”“.

INTER – Quindi Marchetti sull’Inter. “Per questo era difficile migliorare il dato dell’Inter (insieme alla Lazio in terza posizione nella classifica delle percentuali: +4,3% per i nerazzurri, +4,8 per i biancoazzurri): la stagione in campionato è stata (finora) esaltante, meno quella in Europa (sebbene in Champions, ma lo scorso anno era arrivata la finale). Il dato di queste due squadre comunque è più difficile da modificare, visto che molti giocatori sono nel pieno della loro maturità calcistica e che quindi le oscillazioni di prezzo non sono molto ampie“.

GIOCATORI SINGOLI – Marchetti sui giocatori singoli. “Fra i giocatori singoli invece in Italia chi ha avuto, sempre secondo KPMG, che ha avuto il miglior balzo in avanti (di 18,1 mln di euro) è Federico Chiesa che ha aumentato del 52% il suo valore. Seguito da Theo Hernandez (Milan) e Hakimi (Inter) (decisivo anche dalla panchina, ndr): rispettivamente 18,5 e 18,3 milioni in più rispetto ad Agosto 2020: in percentuale anche qui siamo per il rossonero del 54% in più e per il nerazzurro del 35%. Per la terzina che si è svalutata di più in testa troviamo Zaniolo, che ha perso 24 milioni di euro, ma chiaramente tutto dipende dall’infortunio, poi Eriksen (che però fino a febbraio era utilizzato ancor meno di adesso da Conte, che invece ultimamente l’ha rivitalizzato nel centrocampo nerazzurro) e Donnarumma, anche qui una 20ina di milioni in meno, legate esclusivamente all’avvicinarsi della scadenza del contratto (senza rinnovo)“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti