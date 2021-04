Sconcerti – giornalista sportivo -, nel consueto appuntamento con la rubrica “Un cappuccino con Sconcerti” per il portale “CalcioMercato.com”, riprende la polemica sul gioco dell’Inter di Conte. E pur difendendo la squadra nerazzurra dalla critiche, non fa mancare una frecciatina al tecnico

MOMENTO FUGACE – Per Mario Sconcerti la verità sta nel mezzo: «C’è una strana discussione sull’Inter: gioca bene o gioca male? Hanno ragione tutti! L’Inter non ha mai giocato davvero bene, ma qual è il problema? La domanda dovrebbe essere se è la migliore. E la risposta in questo caso è sì. È stata e resta nettamente la migliore. Allora si allarga il problema. Si dice che non abbia un gioco europeo. È vero anche questo, ma è una richiesta che cade nel periodo sbagliato: l’Inter non ha impegni europei! Per il passato parlano i risultati di Champions League, per il futuro non può parlare nessuno. Ci sono anche diversi tipi di Europa. L’Ajax fa un gioco molto europeo ma è uscita subito dalla Champions. Il Real Madrid a Liverpool ha giocato molto alla Antonio Conte. È bello veder giocare il Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco, ma è corretto sapere che non stiamo vedendo un esempio di calcio europeo. Stiamo vedendo il massimo! Una cosa è possibile: se Conte dovesse giocare così anche l’anno prossimo, porterebbe delusioni. Come un lavoro interrotto. Ma è inutile giudicare oggi. C’è un momento nel calcio in cui vincono i fatti. Questo è il momento dell’Inter. Il resto è normale gestione e frutti di un campionato costruito su quarte squadre». Questo il pensiero di Sconcerti, che avvisa Conte del possibile crollo della sua Inter nella prossima stagione.