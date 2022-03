In Milan-Inter attacco ancora assente: pochi tiri e nessuno verso la porta

MIlan-Inter ripropone il problema della fase offensiva. I nerazzurri stavolta hanno prodotto poco e Maignan non è stato mai impegnato.

PROBLEMI OFFENSIVI – In Milan-Inter l’attacco nerazzurro ha fatto ancora scena muta. Lo zero alla voce gol segnati non solo conferma il problema delle ultime partite, ma vede anche un passo indietro. Con Sassuolo e Genoa infatti erano arrivati 50 tiri, e quindi il problema era l’imprecisione. Coi rossoneri i numeri sono ben diversi. Qualcosa di simile a quanto visto con Liverpool e Napoli.

STAVOLTA MANCANO I TIRI – L’Inter in Coppa Italia ha prodotto 7 tiri. Il migliore è stato Dzeko con 2, seguito da Sanchez, Perisic, Chalanoglu, Barella e Bastoni tutti con uno. Quanti di questi nello specchio della porta? Solo 2, quelli di Bastoni e Calhanoglu. Non pericolosi. Una produzione davvero minima, a cui aggiungere giusto un paio di cross interessanti. La squadra nel suo complesso quindi ha prodotto poco. Nell’ultimo derby di campionato, per intenderci, arrivarono più conclusioni nel solo primo tempo. C’è poi da sottolineare una colpa specifica.

ATTACCANTI CERCASI – Gli attaccanti ancora una volta non hanno assolto al loro compito principale. Come vedete dall’elenco di sopra, per quanto Dzeko sia al top nelle conclusioni, tra tutte e quattro le punte non è arrivata alcuna conclusione verso la porta di Maignan. Va bene il sacrificio e il gioco per la squadra, ma così si esagera. La situazione del reparto offensivo è sempre più un rebus.