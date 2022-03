Barella, altra prestazione incolore in Milan-Inter. Incide la stanchezza?

Nicolò Barella non vive il suo momento migliore con la maglia dell’Inter. Contro il Milan, il centrocampista, ha offerto una prova decisamente sottotono. Incide la stanchezza accumulata?

INCOLORE – Nicolò Barella non sta vivendo un periodo brillante. Il centrocampista dell’Inter, anche nella sfida di ieri sera contro il Milan, non ha offerto una prestazione brillante. Poco incisivo in fase offensiva, è apparso anche confuso in fase di non possesso, con molte corse a vuoto ed errori banali che raramente si erano visti dal suo approdo in nerazzurro. Il rendimento del calciatore è calato sensibilmente nel girone di ritorno, come quello dell’intera squadra. Manca la condizione fisica?

PIATTO – Il rendimento piatto delle ultime settimane di Barella può essere imputato ad una condizione fisica non ottimale. Il calciatore, infatti, è stato impiegato in maniera continuativa da Inzaghi che, anche per mancanza di alternative, difficilmente può rinunciare al numero 23 nerazzurro in mezzo al campo. Quindi, la flessione di rendimento, può rientrare nelle “normalità” se si pensa alla mole di partite giocate dall’Inter da gennaio ad oggi, molte delle quali scontri diretti con le rivali. I troppi impegni, però, non devono diventare un alibi: Barella, e l’Inter, devono rialzare al più presto la testa. Venerdì, contro la Salernitana, servirà rivedere la vera Inter.