Milan-Inter, Lautaro Martinez nervoso. La difesa resiste: le pagelle – CdS

Milan-Inter, altra partita senza trovare la via del gol. La manovra è lenta, la difesa regge bene, ma il centrocampo e l’attacco ancora faticano (soprattutto Lautaro Martinez). Di seguito le pagelle della partita secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Milan-Inter, considerando la prestazione di centrocampo e attacco, il pareggio tutto sommato va bene ai nerazzurri. Regge bene, invece, la difesa dell’Inter: Handanovic mette i brividi quando serve i compagni e sul tiro di Leao: voto 6. Molto bene Skriniar, de Vrij e Bastoni: livello di attenzione alto per tutti e tre, una saracinesca dietro, le uniche difficoltà nascono dopo sono poco coperti dai centrocampisti: voto 6,5 per tutti e tre. Stesso voto per Ivan Perisic, che è però il migliore in campo dei suoi: l’Inter crea più a sinistra che a destra, i nerazzurri non possono farne a meno. Il peggiore in campo è, invece, Nicolò Barella, che come Lautaro Martinez prende 5: il centrocampista dopo pochi minuti allarga già le braccia, forse è il caso di essere meno intollerante con i compagni, perché pure lui gira con un cilindro in meno. L’argentino, invece, sente il momento negativo e manifesta evidente nervosismo in campo. Edin Dzeko non tiene neanche un pallone e di testa non la spunta mai: anche per lui voto 5. Adesso serve una scintilla per risvegliare la squadra.