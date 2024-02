Il rendimento di Mkhitaryan supera anche la “regola” del giallo

Inter-Juventus ha mostrato un nuovo livello della fiducia di Inzaghi verso Mkhitaryan. L’armeno infatti ha giocato praticamente tutto il secondo tempo da ammonito.

FIDUCIA AL MASSIMO – Mkhitaryan come ormai universalmente noto è un fedelissimo di Inzaghi. Oltre che ovviamente una certezza assoluta nel suo rendimento in campo. L’ultima, ennesima, conferma è arrivata in Inter-Juventus. Partita in cui la fiducia del tecnico nel suo numero ventidue ha raggiunto un nuovo livello.

OLTRE LA FOBIA – Inzaghi per gestire al meglio la sfida ha preso una decisione forte. Anche fortissima, viste le sue abitudini. Complici anche le condizioni non perfette di Frattesi che di fatto gli hanno tolto un”opzione, il tecnico ha puntato tutto su Mkhitaryan. Sulla sua capacità di gestire le situazioni di campo, e di gestirsi. Sulla sua esperienza insomma. Questo perché, semplicemente, l’armeno è stato ammonito al minuto cinquanta. Col risultato sull’uno a zero e tanti, tanti minuti davanti ancora. Minuti di spessore, carichi di tensione. Eppure Inzaghi si è fidato. Ed è stato ripagato visto che Mkhitaryan è rimasto in campo tutta la partita.