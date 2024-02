Mkhitaryan in Inter-Juventus porta solidità al centrocampo

In Inter-Juventus Mkhitaryan è stato l’uomo dell’equilibrio. L’armeno si è mosso per tutto il campo, distribuendo gioco e chiudendo gli spazi.

UOMO DI EQUILIBRIO – La vittoria sulla Juventus nasce da una grande prova del centrocampo dell’Inter. E se Calhanoglu è stato il grande direttore d’orchestra, Mkhitaryan come praticamente sempre è stato il suo inseparabile scudiero. L’armeno infatti è stato l’elemento chiave degli equilibri della squadra.

PRESENZA OVUNQUE – Guardiamo la sua heatmap presa da Whoscored:

A vedere la grafica diventa difficile capire in che ruolo abbia giocato, perché Mkhitaryan si è mosso praticamente ovunque. In perfetta sincronia proprio con Calhanoglu. L’armeno si è sempre trovato al posto giusto a seconda degli spostamenti dei compagni. E per farlo ovviamente ha dovuto correre, mettendo in campo un’altra prestazione da maratoneta: primo per km percorsi con 12,806. Ancora una volta però questo dispendio fisico non gli ha fatto perdere lucidità nel giocare il pallone.

CONTRIBUTO DIFENSIVO – Mkhitaryan ha messo insieme 67 tocchi, il dato più basso tra i centrocampisti, con 48 passaggi realizzati all’88%. Guardiamo la mappa specifica proprio dei suoi passaggi, presa da FootData:

Anche qui è evidente come il numero 22 si sia fatto trovare ovunque, dall’impostazione alla rifinitura. Con una particolare attenzione a distribuire il gioco da una parte all’altra del campo, cambiando fronte per trovare nuovi spazi. Per lui anche un passaggio chiave. Ma non sarebbe una partita di Mkhitaryan se non ci fosse anche un grande contributo difensivo. L’armeno con la Juventus è primo per recuperi (7), e ha messo insieme 2 contrasti, 2 spazzate e ben 6 respinte. Una prova da uomo squadra.