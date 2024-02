Barella come Lautaro Martinez, avviati i contatti per il rinnovo! Inter a lavoro – SM

L’Inter continua a lavorare in ottica futura, non solo per quanto riguarda il mercato, ma anche sul fronte rinnovi. Così dopo Lautaro Martinez, secondo Sportmediaset la dirigenza nerazzurra sta lavorando anche su Nicolò Barella.

ALTRO RINNOVO – La dirigenza dell’Inter non si ferma mai e prosegue il lavoro per quanto riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez, ma non solo. I nerazzurri hanno già avviato i contatti per il rinnovo di Nicolò Barella e discutere sul prolungamento di contratto del centrocampista, che come il capitano argentino ha un contratto in scadenza nel 2026. Nessuna preoccupazione: Marotta e Ausilio lavorano senza fretta per trovare l’accordo più adeguato per entrambe le parti, con la volontà di proseguire insieme.

Fonte: Sportmediaset