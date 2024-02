Braida: «Inter, ora vantaggio importante! Iniezione di fiducia»

Braida si complimenta con l’Inter per la vittoria meritata nello scontro diretto con la Juventus. L’ex dirigente del Milan ne ha parlato su Sportmediaset.

VANTAGGIO – Braida ha commentato così la vittoria dei nerazzurri in campionato: «L’Inter ha giocato un’ottima partita e ha meritato di vincere contro la Juventus, ora ha un vantaggio importante. Prima della partita ho detto che questa partita avrebbe dato un iniezione di fiducia importante per aggiudicarsi questo campionato, anche se nel calcio i pronostici sono molto difficili. In questo momento il Milan è dietro, ma è altalenante non riuscendo ad essere protagonista. Speriamo che riesca ad entrare in gioco in tutte le competizioni».