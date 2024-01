Inzaghi col Napoli è sceso a patti con la fobia per le ammonizioni

Napoli-Inter ha visto Inzaghi andare oltre una sua regola quasi ferrea nella gestione delle partite. Vale a dire la sostituzione dei giocatori ammoniti.

PROBLEMA GIALLO – Giallo sinonimo di sostituzione. Un adagio a cui i tifosi dell’Inter si sono abituati in questi anni di gestione Inzaghi. Una fissazione, quasi una fobia quella del tecnico. Che praticamente sempre sostituisce i suoi giocatori quando ammoniti, in modo da evitare di trovarsi in inferiorità numerica. In Napoli-Inter però qualcosa è cambiato.

TRE AMMONITI IN DIECI MINUTI – Nella finale della Supercoppa Inzaghi ha dovuto fronteggiare i suoi demoni, per usare un’iperbole. Il primo ammonito è stato Calhanoglu a fine primo tempo. Seguito nei primi dieci minuti del secondo tempo da de Vrij e Barella. Una sequenza che deve aver mandato in tilt il sistema nervoso dell’allenatore. Aprendo un dilemma: come gestire la situazione?

GESTIONE MATURA – Il problema infatti era dover pensare non solo ai giocatori ammoniti, ma anche alla gestione della partita. Il risultato era ancora sullo 0-0, e con un trofeo in ballo bisognava tenersi aperte delle soluzioni attraverso le sostituzioni. Due dei tre ammoniti erano nello stesso reparto, a centrocampo. Per di più, due lader assoluti della squadra. Inzaghi non si è fatto prendere dal panico. Ha aspettato, e dopo l’espulsione di Simeone ha optato per sostituire due dei tre ammoniti, de Vrij e Barella. Dando ancora minuti e fiducia a Calhanoglu. Atteggiamento mantenuto anche venti minuti dopo, con gli ultimi cambi. Per vincere la partita insomma Inzaghi ha lasciato in campo tutto il tempo Calhanoglu, malgrado l’ammonizione. Superando una sua fobia per gestire al meglio la gara.