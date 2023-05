Gosens, chi si rivede! Opzione dal 1′ per Inter-Sassuolo

Dopo il problema alla spalla sofferto in seguito al gol contro la Lazio, Robin Gosens è pronto a scendere di nuovo in campo. Già in panchina nella semifinale contro il Milan di mercoledì, il tedesco in Inter-Sassuolo è un’ipotesi calda dal primo minuto. Per avere un Federico Dimarco al meglio nel ritorno di Champions League.

CHI SI RIVEDE – Problema alla spalla smaltito per Robin Gosens, che a San Siro ha trovato contro la Lazio un gol importantissimo per la vittoria e per la corsa al quarto posto. Il tedesco, già in panchina in occasione dell’euroderby di andata contro il Milan, è un’opzione caldissima per la fascia sinistra in Inter-Sassuolo. Nelle ultime uscite, infatti, Federico Dimarco ha fatto gli straordinari venendo sostituito a gara in corso (come contro il Milan) dallo spostamento sulla fascia sinistra di Matteo Darmian. Ora con il suo rientro, Gosens può permettere a Simone Inzaghi di concedere il meritato riposo al numero 33, anche e soprattutto per averlo al massimo della forma nel derby di ritorno in programma martedì.