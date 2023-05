Dzeko, tre su quattro. Rinnovo Inter non un’utopia

Per Edin Dzeko nei quattro derby giocati in stagione dall’Inter contro il Milan sono arrivati ben tre gol. Compreso quello che ha aperto le marcature della semifinale di andata lo scorso mercoledì. Grazie anche a questo stato di forma, il rinnovo con i nerazzurri non è utopia.

MATTATORE – Edin Dzeko in questa stagione ha lasciato il segno nei derby fra Inter e Milan. È successo all’andata in campionato, con la rete che ha riaperto le speranze di una rimonta nel 3-2 finale. È successo in Supercoppa Italiana, con un bellissimo gol che è valso il momentaneo 0-2. Infine anche mercoledì nell’andata della semifinale di UEFA Champions League, un tiro al volo da calcio d’angolo che ha mostrato tutte le qualità tecniche del cigno di Sarajevo. Insomma, quando la gara si fa importante Dzeko sa come farsi trovare pronto. E come dare il suo prezioso contributo.

UN ALTRO ANNO – Anche per questo stato di forma mostrato nei derby (ma, naturalmente, non solo), Edin Dzeko è vicino al rinnovo per un altro anno con l’Inter. La sua importanza si è vista spesso in questa stagione, sia come alternativa alla coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, sia con i suoi gol pesantissimi. Non per niente, il bosniaco è il capocannoniere nerazzurro in Champions League con quattro reti segnate in undici presenze. E sicuramente Simone Inzaghi (o chi per lui siederà sulla panchina) non avrà nulla da ridire riguardo al poter contare su Dzeko quantomeno per un’altra stagione.