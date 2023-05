Lukaku, è di nuovo il tuo momento: Inter-Sassuolo nel segno del belga

Inter-Sassuolo segna di nuovo il momento di Romelu Lukaku, rimasto in panchina nell’euroderby in semifinale di UEFA Champions League. Simone Inzaghi punterà con ogni probabilità sul belga dal primo minuto nella gara di domani, come visto nelle ultime rotazioni.

DI NUOVO DAL PRIMO – Romelu Lukaku scalda i motori e, dopo il riposo in Milan-Inter, si prepara a scendere in campo da titolare nella gara di domani contro il Sassuolo. Probabilmente insieme a Joaquin Correa, come visto nel gioco delle coppie proposto da Simone Inzaghi nelle ultime partite. Una serie di rotazioni necessarie per arrivare a questo punto della stagione nel migliore dei modi. Sia fisicamente, che psicologicamente. Anche se non è sceso in campo dal primo minuto nel derby di Champions League, Romelu Lukaku sa di avere un compito ugualmente importante. Dai suoi gol, infatti, passa il finale di campionato. E, di conseguenza, la qualificazione alla prossima edizione del più importante trofeo europeo (e mondiale).

PREPARAZIONE – In ogni caso, sebbene non partirà probabilmente da titolare nel ritorno tra Inter e Milan, Romelu Lukaku sa di poter fare la differenza a gara in corso. Lo sa anche Inzaghi, che proprio all’andata lo ha mandato nella mischia nel finale e il belga ha fatto vedere tutta la sua voglia di lasciare il segno. Una buona prestazione domani contro il Sassuolo (e, perché no, magari condita anche dal gol) può ulteriormente aumentare la carica del belga. La cui presenza – dal primo minuto o meno – sarà di fondamentale importanza per proseguire nel sogno di centrare la finale della Champions League.