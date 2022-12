Gosens e il buon proposito per il 2023: rilancio per prendersi l’Inter

Tra i buoni propositi di Robin Gosens per il 2023 uno sicuramente spicca su tutti: la voglia di rilanciarsi e riprendersi l’Inter. Un obiettivo non facile vista anche l’inamovibilità di Federico Dimarco, ma questa sosta sta aiutando il tedesco a recuperare la sua forma migliore.

BUON PROPOSITO – Tra un panettone e un pandoro sulla tavola di Natale, ci prepariamo anche a salutare l’anno corrente. Lanciandoci nei buoni propositi per quello seguente, il 2023. Che per l’Inter si aprirà il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. In tutto questo, parlando di buoni propositi, un giocatore in particolare sta cercando di rilanciarsi. Ovvero Robin Gosens. Ecco allora che l’obiettivo del tedesco è proprio quello di prendersi il suo posto nell’Inter, dopo aver convinto il club a puntare ancora su di lui anche nella seconda parte di stagione, togliendolo di fatto dal mercato.

FASCIA SINISTRA – Nel nuovo anno si prospetta un compito non semplice per Robin Gosens, vista l’inamovibilità sulla fascia sinistra di Federico Dimarco. Il nazionale italiano ha mostrato un ottimo stato di forma nella prima parte di stagione. Ma non dobbiamo dimenticare che gli impegni a partire da gennaio si moltiplicheranno, con un ritmo piuttosto intenso. Questo porterà dunque il tecnico Simone Inzaghi a dover fare affidamento a tutti i giocatori a sua disposizione. Senza veri titolari e riserve, ma con una rosa in grado di essere protagonista. Ecco allora che Gosens avrà la sua occasione di rilancio, pronto a ritornare ai livelli a cui ci ha abituato con la maglia dell’Atalanta. E prendersi, una volta per tutte, l’Inter.