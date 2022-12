Thuram, l’Inter scrive la letterina: possibile regalo di Natale posticipato

L’Inter scrive la letterina a Babbo Natale, con un nome principale tra le richieste. Ovvero quello di Marcus Thuram. Il giocatore non è arrivato sotto l’albero, ma i nerazzurri potrebbero comunque ricevere il regalo richiesto. Anche se in ritardo.

REGALO POSTICIPATO – Non è arrivato sotto l’albero per Natale, ma l’Inter continua a sperare di regalarsi Marcus Thuram. Un dono posticipato su cui si potrà lavorare a partire da gennaio. Resta solo da capire se e quando potrebbe arrivare. Arrivare all’attaccante francese del Borussia Monchengladbach è tutt’altro che semplice. Non tanto per le cifre, dal momento che è in scadenza di contratto. Ma per la concorrenza che i nerazzurri potrebbero dover affrontare. Su Thuram è forte infatti anche il Bayern Monaco, che vorrebbe puntare sul giocatore proprio in vista della prossima stagione. Ecco perché l’obiettivo per l’Inter è riuscire ad anticipare il suo arrivo già a gennaio.

INDENNIZZO – Per riuscirci, l’Inter dovrebbe garantire al Borussia Monchengladbach un indennizzo che convinca i tedeschi a lasciar partire Thuram in direzione Milano già a gennaio. Ecco allora che il regalo di Natale potrebbe essere posticipato solo di poco, anche se prima servirà naturalmente una cessione per mettere da parte la cifra necessaria (attorno ai 10 milioni di euro). Ma non è comunque così semplice. Perché servirà convincere anche il club a privarsi del giocatore già a gennaio. Un’eventualità che al momento il Borussia Monchengladbach non tiene in considerazione, preferendo giocarsi le sue chances in campionato (in ottica qualificazione alla Champions League). La letterina è stata scritta, resta da capire se il regalo arriverà.