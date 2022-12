VIDEO – La Uefa ricorda un gol dell’Inter in Champions League. Storico

Dal profilo Twitter ufficiale della Uefa Champions League arriva un lontano ricordo riguardante direttamente l’Inter. La stagione è la 2010/2011, il protagonista è il centrocampista Dejan Stankovic, leggenda nerazzurra.

LEGGENDA – Il profilo Twitter ufficiale della Uefa Champions League ha ricordato nel giorno di Natale uno dei gol più belli della storia della competizione, che ha visto protagonista un centrocampista dell’Inter. Il calciatore in questione è stato Dejan Stankovic, la vittima del serbo invece un giovane Manuel Neuer ancora in forza allo Schalke 04. La rete fu quella del primo vantaggio nerazzurro a San Siro ai quarti di finale della competizione europea nella stagione 2010/2011, ma i momenti successivi non furono positivi per l’Inter di Leonardo.

UEFA Champions League on Twitter: “Throwback to this unbelievable volley from Dejan Stanković 🤯 @Inter || #UCL https://t.co/eCBIGMAInI” / Twitter