Inter piegata dagli infortuni in questa stagione. Da Lukaku fino a Brozovic

In questa prima parte di stagione l’Inter ha dovuto sopperire a diverse assenze, alcune molto importanti. Si parla ovviamente di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, oltre a Joaquin Correa e altri piccoli problemi che hanno colpito la squadra nerazzurra.

ASSENZE – Il calvario è iniziato il 26 agosto e non si è mai placato per l’Inter di Simone Inzaghi. Tanti infortuni hanno fermato la corsa della squadra nerazzurra e le conseguenze non sono state indifferenti. Il primo giocatore colpito da un problema alla coscia è stato Romelu Lukaku, che ha saltato addirittura 16 partite in questa stagione. Un 2022 da dimenticare per il belga, spesso alle prese con problemi muscolari. Dopo il rientro contro il Viktoria Plzen l’attaccante ha avuto una ricaduta durante la partita successiva, questa volta al bicipite femorale. Due stop hanno obbligato Lautaro Martinez ed Edin Dzeko a fare gli straordinari, ma ora è tutto pronto per il ritorno di Lukaku.

Inter, problemi in regia

REGISTA – Il problema forse più grave a cui si è dovuto trovare una soluzione è stato lo stop di Marcelo Brozovic. Il croato ha avuto un infortunio alla coscia e ha saltato 9 partite tra Champions League e Serie A, non ritrovando poi lo stesso spazio al suo rientro. Inzaghi ha scelto di optare per un ritorno graduale, la crescita di Hakan Calhanoglu ha permesso di agire con cautela. Il regista di 30 anni tornerà fin da subito per il match con il Napoli (vedi articolo), ma la sua assenza è stata estremamente influente per l’Inter. Oltre al croato problemi sono nati anche dalle condizioni fisiche di Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e soprattutto Joaquin Correa. L’argentino non riesce a trovare continuità, in attacco ci sono state scelte obbligate fino a dicembre.