Fiorentina, lo stato di forma in vista dell’Inter: filotto impressionante

Si avvicina la sfida di domani tra Inter e Fiorentina valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come arrivano i viola alla partita attraverso i numeri delle ultime cinque gare disputate.

ULTIME CINQUE – L’Inter si prepara a ospitare la Fiorentina a San Siro, nel ritorno della sfida che all’andata vide i nerazzurri prevalere all’ultimo secondo per 3-4. Ma come ci arriva la squadra di Vincenzo Italian alla partita di domani? Le ultime cinque partite ci dicono che i toscani sono in un momento di forma eccezionale, con altrettante vittorie. Sia in campionato, sia in Conference League. A partire dal 2-1 contro il Milan, seguito dall’1-0 in casa al Sivasspor, dallo 0-2 in trasferta contro la Cremonese, dall’1-4 in trasferta sempre contro il Sivasspor nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League e infine dall’1-0 al Lecce all’Artemio Franchi prima della sosta. Il tutto frutto di dieci gol fatti e soltanto due subiti. Ci vorrà la miglior Inter per fermare la corsa della Fiorentina.