Orlando: «Inter scarica e senza idee. Sarà dura contro la miglior Fiorentina»

Orlando dice la sua sullo stato di forma di Inter e Fiorentina alla vigilia della sfida di campionato (vedi probabili formazioni). Di seguito l’intervento dell’ex calciatore e allenatore sulle frequenze di Tmw Radio.

AVVERSARIO DURO – Secondo Massimo Orlando la Fiorentina darà filo da torcere all’Inter domani. Così l’ex calciatore sulle frequenze di TMW Radio: «Cosa mi aspetto da Inter-Fiorentina? Non lo so, perché c’è stata la pausa nazionali in mezzo che, delle volte, fa miracoli. L’Inter l’ho vista malissimo sia col Porto che con la Juventus, al di là delle buone prestazioni di queste due squadre. La Fiorentina, invece, in questo momento gioca a calcio forse come nessun altra squadra. L’Inter è priva di idee e anche fisicamente abbastanza scarica. Dunque, secondo me, trova la peggior squadre in questo momento. È vero che, poi, la Fiorentina avrà la Cremonese in Coppa Italia ma, conoscendo Italiano, sono certo che non mollerà nessuno di questi obiettivi. L’Inter sabato avrà veramente una squadra tosta, che gioca bene e che è in gran forma in questo momento. L’assenza di Calhanoglu un problema? Brozovic è un campione, non sta facendo bene però ritorna nel suo ruolo. Credo che alla fine i grandi giocatori, specialmente in questi momenti difficili, sono fondamentali. Spero che possa ritrovare il suo modo di giocare, che serve tanto all’Inter».