Calciopoli, ci risiamo: rinviato ricorso contro Inter e FIGC

Ennesimo capitolo di ricorsi contro le sacrosante decisioni del processo Calciopoli. Il Consiglio di Stato ha annunciato, attraverso un’ordinanza, di aver rinviato l’ennesimo ricorso della Juventus contro l’Inter e la FIGC.

RICORSO RINVIATO – Rinviato il ricorso alla sentenza del TAR del Lazio da parte della Juventus per la questione Calciopoli. Secondo quanto si legge su un’ordinanza del Consiglio di Stato: “Ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa (…) contro “Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC e, nei confronti di “Football Club Internazionale Milano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Angelo Capellini, e Associazione “Giulemanidallajuve”, non costituita in giudizio. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dispone il rinvio della discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023“.