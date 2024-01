Fiorentina-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Fiorentina-Inter riporta la squadra di Inzaghi in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno. Questo nonostante il campo del Franchi fosse un terreno spesso tabù, come dimostrano alcuni dati statistici.

TRE – Le volte, su dodici partite, che anche solo una tra Fiorentina e Inter ha mantenuto la porta inviolata nello scontro diretto al Franchi. Dopo lo 0-0 del 22 aprile 2012 i nerazzurri avevano chiuso con la porta a zero in appena un’altra circostanza, lo 0-2 del 5 febbraio 2021. I viola non lo fanno dal 3-0 del 5 ottobre 2014.

QUATTRO – Le vittorie consecutive dell’Inter in casa della Fiorentina in Serie A. È un record assoluto: al massimo si era arrivati a tre e soltanto in una circostanza. Ossia con lo 0-2 del 30 ottobre 1977, l’1-2 del 21 gennaio 1979 e lo 0-2 del 4 maggio 1980.

SETTE – Le volte che Simone Inzaghi ha battuto Vincenzo Italiano, su nove incroci da allenatori. Il tecnico dell’Inter è quello che ha sconfitto in più occasioni quello della Fiorentina in tutta la sua carriera, anche contando le loro precedenti squadre.

OTTO – I gol di Lautaro Martinez contro la Fiorentina, equamente divisi fra casa e trasferta (tre a testa, più due nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione in campo neutro). È la prima volta che il Toro segna contro i viola sia all’andata sia al ritorno: solo contro il Cagliari e la Salernitana ha timbrato il cartellino più volte (nove a testa).

SEDICI – I mesi dopo cui Yann Sommer ha parato un rigore. Prima di bloccare il tiro di Nicolas Gonzalez al 76′ di Fiorentina-Inter il portiere elvetico non respingeva un tiro dal dischetto dal 27 settembre 2022, con la Svizzera contro la Repubblica Ceca a Tomas Soucek in UEFA Nations League.