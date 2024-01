Viviano incredulo: «Sommer prende prima palla, non è rigore!»

Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, è incredulo per le decisioni prese dall’arbitro Aureliano in Fiorentina-Inter, Su TvPlay giustifica l’intervento di Yann Sommer.

GIUDIZI – Emiliano Viviano è arrabbiato per il fallo fischiato al portiere dell’Inter: il motivo è molto semplice e lo spiega in questo modo: «Il gol di Lautaro Martinez non ho capito bene. Per me non ci sono entrambi i due rigori, sicuramente quello di Sommer. Lo prende per forza Nzola, prende prima il pallone però. L’intervento di Sommer si vede che prende la palla, poi colpisce l’attaccante ma è la normalità. In uscita è in slancio, se dà rigore vuol dire che noi portieri dobbiamo sparire».