Fiorentina, stato di forma in vista dell’Inter: sorrisi e cadute

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Fiorentina, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Vincenzo Italiano arriva alla sfida, con risultati pressoché altalenanti.

STATO DI FORMA – Inter e Fiorentina si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra di Vincenzo Italiano non ha presentato un buonissimo stato di forma, a partire dal perentorio 3-0 subito in Supercoppa Italiana contro il Napoli, sconfitto poi dai nerazzurri in finale. Un risultato che segue al pari casalingo in campionato (2-2) contro l’Udinese. Altro pareggio, ma questa volta dal sapore più dolce, nella sfida contro il Bologna: quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto in ogni caso i viola conquistarsi l’accesso alle semifinali ai calci di rigore. Continunado a ritroso, la Fiorentina ha registrato una sconfitta fuori casa per 1-0 contro il Sassuolo e, prima ancora, una vittoria al Franchi per 1-0 contro il Torino. In ogni caso una trasferta, quella di domani, insidiosa per l’Inter.