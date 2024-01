Agoumé, futuro definito al Siviglia? Un centrocampista in partenza

Il futuro di Lucien Agoumé al Siviglia potrebbe essere in via di definizione, dopo l’arrivo in prestito dall’Inter. Un indizio arriva dal mercato in uscita degli andalusi, che stanno cedendo un altro centrocampista.

FUTURO IN DEFINIZIONE – Il passaggio in prestito dall’Inter al Siviglia potrebbe diventare definitivo per Lucien Agoumé. Un indizio in tal senso arriva dal mercato in uscita degli andalusi, che hanno praticamente concluso la cessione di Ivan Rakitic all’Al-Shabab. Un segnale di volontà anche di svecchiare la rosa e, proprio in tal senso, per il francese – ancora di proprietà nerazzurra – potrebbe presto aprirsi più spazio in campo. Per guadagnarsi il riscatto e un posto fisso al Siviglia.