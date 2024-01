Frattesi, Fiorentina-Inter occasione speciale: smentire una ‘critica’

Frattesi a Firenze scenderà in campo dal 1′, complice l’assenza di Barella per squalifica. Il centrocampista ex Sassuolo sta vivendo un buon momento come confermano i numeri delle ultime partite disputate e sempre da subentrante. Contro la Fiorentina ha la possibilità di incidere da titolare, fattore finora mancato

ALTRA STORIA – Davide Frattesi sta vivendo un buon momento, come confermano le ultime prestazioni. Con il Verona a San Siro gol decisivo e pesantissimo al 93′. A seguire, con il Monza, conquista il rigore poi messo a segno da Lautaro Martinez per il 4-1 nerazzurro. Nella semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio ha siglato il terzo gol dell’Inter. In tutte queste occasioni il comune denominatore è il suo ingresso dalla panchina. A Firenze sarà un’altra storia poi l’ex Sassuolo sarà finalmente titolare, complice l’assenza di Nicolò Barella per squalifica.

Frattesi, a Firenze per dare continuità al buon momento ma anche per dare risposte

Finora Frattesi ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, leggermente meno nelle finora rare occasioni in cui è sceso in campo da titolare. È per questo che contro i viola è la sua occasione speciale: un po’ per smentire chi dice che sa incidere solo da subentrante, un po’ per mettere in difficoltà Simone Inzaghi che difficilmente cambia il suo undici di fiducia senza un motivo concreto (in questo caso l’assenza di Barella). La sua titolarità è spesso chiesta a furor di popolo da molti addetti ai lavori poiché Frattesi è un ragazzo senza alcun dubbio talentuoso, ha molta fame e ampi margini di miglioramento. C’è da dire che ritagliarsi spazio nel centrocampo disegnato da Inzaghi è complicato perché i tre titolarissimi sono difficilmente sostituibili, ma Frattesi sta comunque rispondendo molto bene: il futuro può essere suo.